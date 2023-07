CAPSSA accompagne UNITI dans le développement de six nouvelles Résidences Services Seniors

La Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) soutient UNITI, promoteur immobilier, spécialiste du parcours résidentiel pour tous, dans le financement de six nouveaux programmes immobiliers destinés au marché dynamique des Résidences Services Seniors (RSS).



Leur association s’inscrit dans le cadre de l’émission obligataire en format Euro PP souscrite en mai 2023 par CAPSSA et ayant pour vocation de financer le développement de six nouvelles RSS localisées en Normandie, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Une première de ces six RSS vient d’être acquise en VEFA[1] bloc par un nouvel investisseur institutionnel qui a par ailleurs confirmé son intérêt de principe pour l’achat d’une deuxième résidence de ce portefeuille. Les quatre autres programmes sont en phase d’amorçage et seront commercialisés dès le quatrième trimestre 2023.