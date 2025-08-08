Capricor Therapeutics progresse à la suite d'une réunion avec la FDA pour un traitement des troubles musculaires

8 août - ** Les actions du développeur de thérapie Capricor Therapeutics CAPR.O ont augmenté de 3,22% à 8,33 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'une réunion avec la FDA a été programmée pour discuter de la voie réglementaire de sa thérapie cellulaire pour le traitement de la cardiomyopathie associée à la dystrophie musculaire de Duchenne, qui est un type de trouble musculaire

** Pour tenir compte de cette réunion, la société a reporté la publication de ses résultats du deuxième trimestre du 12 au 11 août

** En juillet, la FDA a refusé d'approuver le Deramiocel , déclarant que le traitement ne répondait pas aux exigences d'efficacité et demandant davantage de données

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 41,5 % depuis le début de l'année