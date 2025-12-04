Capricor Therapeutics lance une offre d'actions à la suite d'une forte hausse de l'action

4 décembre -

** Les actions de Capricor Therapeutics CAPR.O ont augmenté de 3,2 % à 26,20 $ dans le cadre d'une prolongation des échanges, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds

** La société de biotechnologie basée à San Diego, en Californie, lance une offre d'actions () sans divulguer la taille de l'opération

** Les actions de CAPR ont bondi de 371% pour atteindre leur plus haut niveau depuis 8 ans le mercredi après que la société ait déclaré () que sa thérapie cellulaire expérimentale, Deramiocel, avait ralenti la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) lors d'un essai en phase terminale

** Les actions ont clôturé en baisse de 15,2 % à 25,40 $ jeudi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour poursuivre le développement et la fabrication de ses produits candidats, entre autres

** Piper Sandler et Oppenheimer sont les teneurs de livre conjoints

** Les 10 analystes sont tous optimistes sur CAPR; PT médian de 44 $ en hausse par rapport à 21,50 $ il y a un mois, selon LSEG