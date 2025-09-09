 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capricor Therapeutics en baisse après avoir répondu à la "lettre de réponse complète" de la FDA
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du développeur de thérapie Capricor Therapeutics CAPR.O en baisse de 1,2% à 6,28 dollars

** CAPR déclare qu'il n'a pas été informé de la décision de la FDA américaine de rendre publique la "lettre de réponse complète" concernant sa thérapie cellulaire pour un type de trouble musculaire

** La société indique que la lettre a été reçue en juillet 2025 pour sa thérapie, Deramiocel, mais que la FDA ne l'a pas rendue publique

** Cependant, la FDA n'a pas publié la réponse préliminaire complète que Capricor a soumise peu après la réception de la CRL, indique la société, qui a été mise à disposition dans la section investisseurs de son site Web

** L'équipe de Capricor a été confrontée à de nombreuses questions du public qui n'ont pas pu être traitées en raison du manque de communication de la part de la FDA", déclare Linda Marbán, directrice générale, dans sa lettre de réponse

** La société attend les résultats de l'étude de phase avancée au quatrième trimestre 2025

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 54,4 % depuis le début de l'année

