- CapMan Real Estate vient de recruter deux personnes à Stockholm. Tommy Lindblom et Mathias Ljungberg rejoignent la société de gestion alternative en tant que directeurs des investissements.Tommy Lindblom rejoint CapMan en provenant de la société immobilière Nyfosa où il était responsable de la gestion d’actifs dans la région de Stockholm. Mathias Ljungberg arrive de la société d’investissements immobiliers Scius Partners où il était gérant d’actifs.CapMan Real Estate gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs immobiliers et l’équipe se compose de 65 personnes basés à Helsinki, Stockholm, Copenhague, Oslo et Londres. CapMan est une société nordique spécialisée dans les actifs non cotés et gérant 5 milliards d’euros d’encours environ.

Laurence Marchal