(AOF) - CapMan Real Estate et Riksbyggen ont conclu un partenariat pour la gestion des propriétés résidentielles de CapMan en Suède. Cotée au Nasdaq Helsinki depuis 2001, CapMan est l'un des principaux experts nordiques en actifs privés (5.8 milliards d’euros d'actifs sous gestion). " La stratégie d'investissement de CapMan prévoit des investissements importants dans des propriétés résidentielles en Suède dans les années à venir, et il est donc excellent que nous ayons trouvé un partenaire fiable doté d'une organisation proactive avec lequel collaborer ", déclare la direction deCapMan Real Estate.

CapMan et Riksbyggen : partenariat pour la gestion de biens immobiliers résidentiels en Suède

