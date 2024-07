Capital One s'engage à prêter 265 milliards de dollars et à faire de la philanthropie pour tenter de conclure un accord avec Discover

200 milliards de dollars pour les cartes de crédit et les prêts automobiles sur 5 ans

Le plan prévoit 35 milliards de dollars pour le logement abordable, soit une augmentation de 30 % par rapport au plan précédent

Capital One a convenu d'un plan avec quatre groupes communautaires, rompant ainsi avec la norme

Capital One COF.N s'engagera à hauteur de 265 milliards de dollars sur cinq ans dans des activités de prêt, de philanthropie et d'investissement si son rachat de Discover Financial Services DFS.N se concrétise, a déclaré la banque mercredi, dans le but d'apaiser les critiques et de gagner la confiance des autorités de régulation.

Dans le cadre d'un plan convenu avec quatre groupes communautaires, Capital One a promis de maintenir à 200 milliards de dollars sur cinq ans les prêts accordés par l'entité combinée aux consommateurs et aux communautés à revenus faibles et modérés (LMI). Elle conservera la seule agence de Discover dans le Delaware et ne fermera aucune agence à la suite de l'opération. Capital One maintiendra également 30 % de ses succursales et cafés dans les quartiers LMI et a promis de ne pas réduire son personnel de première ligne.

La société Capital One, basée à McLean, en Virginie, s'est également engagée à consacrer plus de 35 milliards de dollars au logement abordable pour les communautés et les personnes défavorisées, soit une augmentation de 30 % par rapport à ce que les banques avaient précédemment prévu, ainsi qu'à d'autres engagements en matière de prêts aux petites entreprises, de produits et d'éducation.

Dévoilée en février , l'opération Discover de 35 milliards de dollars de Capital One donnera naissance au plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de solde et à la sixième banque en termes d'actifs. Elle permettra également à Capital One de contrôler le réseau de paiement par carte de Discover, ce qui en fera le quatrième opérateur de réseau de paiement par ordre d'importance.

Certains groupes communautaires influents s'opposent au rapprochement entre les deux principaux prêteurs américains de cartes de crédit à la consommation, craignant qu'il ne réduise les services et n'augmente les coûts pour les Américains. Les partisans de ce rapprochement soutiennent qu'il pourrait stimuler la concurrence dans le domaine des paiements .

Le plan de Capital One en faveur des communautés, dontReuters a été le premier à faire état, est deux fois plus important que tout autre plan de ce type à ce jour, selon des données fournies par la National Community Reinvestment Coalition (NCRC), un réseau d'organisations à but non lucratif.

Cela pourrait contribuer à apaiser les critiques et à rendre l'opération plus acceptable pour la Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), qui font l'objet de pressions politiques pour se montrer sévères à l'égard des fusions. Les agences organisent une réunion publique pour discuter de la transaction vendredi.

"Je pense que l'OCC et la Fed sont très attachés à ce projet et à l'impact positif que nous aurons sur la communauté. Ils considèrent que cela s'apparente à la concurrence, à la stabilité financière et aux autres facteurs qu'ils examinent", a déclaré Andres Navarrete, responsable des affaires extérieures de Capital One.

La banque s'engagera également à prêter 15 milliards de dollars aux petites entreprises, à dépenser 5 milliards de dollars auprès de fournisseurs diversifiés et à consacrer 9 milliards de dollars au financement du développement communautaire.

Le plan prévoit également 600 millions de dollars pour les institutions financières de développement communautaire, soit six fois plus que ce que les banques avaient prévu précédemment, et augmente les dons philanthropiques prévus de 29 % pour atteindre 575 millions de dollars.

Un porte-parole de la Fed s'est refusé à tout commentaire. L'OCC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mercredi également, Discover a annoncé qu'elle vendait un portefeuille de prêts étudiants pour un montant pouvant atteindre 10,8 milliards de dollars, un processus entamé en novembre.

dES "BESOINS ESSENTIELS

Les groupes communautaires ont de plus en plus insisté pour que les banques acquéreuses s'engagent à mettre en place des plans d'aide aux communautés, arguant que la consolidation depuis la crise financière de 2007-2009 a réduit l'accès à des services financiers abordables.

Bien que la Fed et l'OCC n'exigent pas de tels plans , la loi stipule qu'ils doivent examiner la commodité et les besoins des communautés affectées, et les agences prennent en compte les engagements de maintenir ou d'étendre les services, a déclaré Chip MacDonald, avocat spécialisé dans les fusions-acquisitions et directeur général de MacDonald Partners.

Les sceptiques affirment que les plans manquent souvent de transparence, qu'ils ne sont pas juridiquement applicables et qu'ils sont difficiles à mesurer.

"On ne sait pas ce que la banque prévoyait déjà de faire, de sorte que l'engagement supplémentaire n'est pas clair", a déclaré Jeremy Kress, professeur à l'université du Michigan.

Capital One a déclaré qu'elle rendrait compte chaque année aux autorités de réglementation des progrès accomplis et qu'elle informerait régulièrement son conseil consultatif communautaire.

Le plan de bénéfices communautaires de 100 milliards de dollars que US Bancorp USB.N a convenu avec le NCRC en 2022 pour conclure le rachat de la MUFG Union Bank était le plus important plan précédent, selon le NCRC qui a négocié tous les plans de bénéfices nationaux.

Le groupe a été un critique vocal de Capital One, affirmant que la banque n'a pas honoré un engagement de 28,5 milliards de dollars pour lesprêts immobiliers lors de l'acquisition d'ING Direct USA en 2012. Capital One s'est retirée de cette activité en 2017.

Dans une déclaration, le directeur général du CNR Jesse Van Tol, a réitéré cette critique et a déclaré que, contrairement aux prêts immobiliers, les prêts sur cartes de crédit n'aident pas les consommateurs à se constituer un patrimoine. Les chiffres importants du plan de Capital One "semblent conçus pour éblouir", a-t-il dit, mais les régulateurs "peuvent montrer qu'ils ne se laisseront pas berner une deuxième fois"

M. Navarrete a déclaré que les cartes de crédit et les prêts automobiles, qui constituent les 200 milliards de dollars de prêts aux personnes à faible revenu annoncés mercredi, sont des produits clés qui aident les consommateurs à satisfaire leurs besoins essentiels et à se constituer un historique de crédit.

"Nous avons fait des investissements significatifs dans la construction d'une activité hypothécaire au fil des ans, mais nous n'avons finalement pas pu la faire fonctionner", a déclaré M. Navarrete. La banque a déclaré avoir dépassé tous ses autres engagements pour 2012.

Dans une démarche inhabituelle, Capital One a contourné le NCRC pour convenir du plan de mercredi avec la National Association for Latino Community Asset Builders (NALCAB), NeighborWorks America, l'Opportunity Finance Network et le Woodstock Institute qui, ensemble, représentent environ 800 organisations à but non lucratif.

Marla Bilonick, directeur général de la NALCAB, a déclaré que le plan était très généreux et que l'engagement public de Capital One était "important parce qu'il permet de rendre des comptes"