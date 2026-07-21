Capital One pulvérise les attentes, mais la baisse des provisions interroge

Capital One Financial évolue autour de l'équilibre dans les échanges électroniques, malgré des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Le géant américain des cartes de crédit et des services bancaires a dégagé un bénéfice ajusté de 5,81 dollars par action, contre 4,69 dollars attendus. Le produit net bancaire a progressé de 27% sur un an, à 15,85 MdsUSD, légèrement au-dessus du consensus de 15,77 MdsUSD.

Derrière cette performance, la qualité du dépassement apparaît toutefois plus contrastée, car le bond de 39% du bénéfice net sur un trimestre, à 3,02 MdsUSD, s'explique principalement par une baisse de 1,1 MdUSD de la provision pour pertes de crédit. Celle-ci comprend une reprise nette de réserves de 662 MUSD, alors que Capital One avait encore renforcé ses réserves au trimestre précédent. Les radiations nettes ont reculé de 5%, tandis que le taux de retard de paiement s'est amélioré à 3,13%, confortant les signes de stabilisation observés récemment dans le crédit à la consommation américain.

La dynamique opérationnelle apparaît toutefois nettement moins spectaculaire que celle du bénéfice. D'un trimestre à l'autre, les revenus ont progressé de 4%, contre près de 7% pour les charges, si bien que le résultat avant provisions n'a augmenté que de 0,6%. La rentabilité d'intérêt s'est néanmoins améliorée, avec une marge nette d'intérêt remontée à 8,01% grâce notamment au recul du coût de rémunération des dépôts.

Après l'acquisition structurante de Discover, Capital One doit désormais démontrer qu'il peut tirer parti de son nouveau statut de banque propriétaire d'un réseau de paiement, en augmentant les volumes traités en interne tout en réalisant les économies de coûts promises sans perturber la migration des clients et des systèmes. Le rachat de la fintech Brex vise parallèlement à renforcer son offre auprès des entreprises dans les cartes professionnelles, la gestion des dépenses et les paiements, mais ajoute de nouveaux coûts d'intégration et pèse déjà sur le capital.

En l'absence de nouvel objectif chiffré sur les synergies ou de calendrier détaillé, les investisseurs restent donc dans l'attente de preuves concrètes que ces opérations peuvent accélérer la croissance organique et améliorer l'efficacité du groupe, ce qui pourrait expliquer la réaction mesurée du titre, déjà en recul d'environ 15% depuis le début de l'année.