Capital One achète du temps, pas de l'immunité sur les dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Capital One Financial COF.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre mardi, la banque à la consommation ayant mis de côté plus d'argent pour couvrir d'éventuels mauvais prêts

** Les actions de Capital One Financial chutent de près de 3 % à 197 $ avant la mise en marché

LE RÊVE EST GRAND, LE PORTEFEUILLE EST À L'AFFÛT

** Truist Securities ("buy", PT: $275) dit que le manque de marge était temporaire, que le consommateur reste en bonne forme, et que l'opportunité de capital excédentaire pourrait augmenter; "la mauvaise nouvelle est que les dépenses restent une histoire "choisissez votre propre aventure", aucune orientation n'a été donnée, et il ne semblait pas que quelque chose allait arriver"

** BTIG ("buy", PT: $224) dit que les dépenses et les investissements de COF augmentent, avec une visibilité limitée sur les rendements, ce qui crée une incertitude sur l'effet de levier opérationnel futur et maintient l'efficacité à un niveau élevé

** KBW ("outperform", PT: $290) dit que la confiance de COF dans la réalisation du potentiel d'accroissement articulé lors de la conception de l'accord, malgré des investissements plus importants et le capital excédentaire; "nous continuons à croire qu'il y a un fort potentiel d'augmentation résultant des investissements et des acquisitions que Capital One a faits"

** Morningstar (juste valeur: $225) dit, "alors que nous nous attendions à un long processus d'intégration, nous aimerions voir Capital One reprendre de l'élan, ou il pourrait y avoir une baisse de nos projections"