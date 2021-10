Capital Group recrute une directrice ESG chez Schroders

(NEWSManagers.com) - Capital Group vient de recruter Belinda Gan en tant que directrice des investissements ESG pour les clients d' Europe et d' Asie, à compter du 1er octobre.

L' intéressée vient de Schroders où elle était directrice des investissements durables.

Elle est basée à Londres et sera rattachée à Alexandre Haggard, responsable produits et services d' investissement pour l' Europe et l' Asie. Elle travaillera avec l' équipe ESG de Capital Group pour piloter le service clients avec une perspective ESG.