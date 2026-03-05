Capital Group nomme un responsable d’ETF Capital Markets Europe et Asie information fournie par Agefi Asset Management • 05/03/2026 à 08:15









Capital Group vient de recruter Jim Goldie comme responsable d’ETF Capital Markets pour l’Europe et l’Asie-Pacifique. Basé à Londres, l’intéressé dirigera le développement de l’activité ETF Capital Markets de Capital Group pour l’Europe et l’Asie-Pacifique. Jim Goldie vient d’Invesco, où il était responsable des marchés de capitaux, des ETF et des stratégies indicielles. Il a aussi occupé le même genre de poste chez Vanguard, ainsi que des fonctions de direction chez Goldman Sachs et Morgan Stanley.



