Capital Group nomme un directeur du développement pour l'obligataire en Europe

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Capital Group a recruté Scott Steele au poste de directeur du développement de l'activité obligataire pour l'Europe et l'Asie. Basé à Londres, il sera rattaché à Alexandra Haggard, responsable des produits et des services d'investissement en Europe et en Asie.

Ses fonctions au sein de ce poste nouvellement créé consisteront à définir la stratégie de distribution des fonds obligataires et une feuille de route de développement produit dans l'optique de mieux répondre aux attentes des clients intermédiaires et institutionnels européens et asiatiques.

Avant de rejoindre Capital Group, Scott Steele était directeur mondial de la gestion de portefeuille clients sur l'obligataire chez Janus Henderson Investors. Il a également travaillé chez Pimco et BMO.