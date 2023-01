Capital Group et UBS GWM lancent un fonds obligataire en Europe

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Capital Group a noué un partenariat avec UBS Global Wealth Management, filiale de gestion de fortune du groupe suisse UBS, pour la distribution exclusive d'un fonds obligataire multi-segments auprès des investisseurs basés en Europe et en Asie. Le fonds, baptisé Capital Group Multi-Sector Income Fund (Lux), investit dans quatre segments obligataires : obligations d’entreprise investment grade, obligations d’entreprise high yield, obligations des marchés émergents, obligations titrisées.

Il s'agit d'un fonds miroir de la stratégie Capital Group Multi-Sector Income lancée sur le marché américain en 2019 et gérée par cinq gérants de Capital Group. UBS GWM demeure le partenaire de lancement exclusif du fonds en Europe et en Asie jusqu’au 31 mars 2023. Le fonds est classé Article 8 au sens du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Capital Group précise qu'il applique des exclusions et que son objectif d’empreinte carbone est inférieur d’au moins 30 % à celle de son indice de référence.

Capital Group gère 2.100 milliards de dollars d'encours dont environ 450 sur l'obligataire.