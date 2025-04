Capital Dynamics : Susan Giacin nommée directrice mondiale des ventes

(AOF) - La société de gestion indépendante, Capital Dynamics, a annoncé la promotion de Susan Giacin, senior managing director et directrice des ventes chargée de la zone Amériques, au poste de directrice mondiale des ventes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle pilotera les phases de collecte de fonds à l’échelle mondiale et aura pour mission de stimuler la croissance de l'ensemble des stratégies d'investissement de Capital Dynamics, notamment le private equity et les énergies renouvelables.

Elle rejoindra également le comité exécutif de la société, où elle contribuera à la définition de l'orientation stratégique de l'entreprise.

Son supérieur hiérarchique direct sera Martin Hahn, PDG et président du comité exécutif.

Basée à New York, 47 ans, Susan Giacin a plus de 25 ans d'expérience dans l'origination, le développement et la commercialisation de solutions d'investissement pour des clients institutionnels et patrimoniaux.