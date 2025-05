Capital Dynamics : Mukul Sharma nommé directeur financier

(AOF) - Capital Dynamicsa nommé Mukul Sharma au poste de directeur financier. Basé à Londres, il dirigera les départements finance et de comptabilité de la société de gestion d'actifs à l'échelle mondiale, en étroite collaboration avec l'équipe de direction. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans la direction financière, Mukul Sharma dispose d'une solide expertise dans les domaines de la stratégie financière, de la gestion opérationnelle et de la transformation des entreprises.

Il occupait précédemment le poste de directeur financier au sein de la société d'investissement Triton. Il a aussi occupé des postes à responsabilité chez GE Capital.

Il est titulaire d'un Bachelor of Science en commerce décroché à l'université de Delhi, et est à la fois expert-comptable agréé (Institute of Chartered Accountants of India) et expert en comptabilité de gestion (Institute of Cost and Works Accountants of India).