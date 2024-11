Capital Dynamics annonce le closing final de son fonds secondaire Global Secondaries VI

(AOF) - Capital Dynamics, société de gestion mondiale et indépendante spécialisée dans le non-coté, annonce le closing final de Capital Dynamics Global Secondaries VI (GSEC VI), son fonds dédié aux opérations secondaires mondiales. GSEC VI a reçu près de 1,1 milliard de dollars d’engagements de la part d’investisseurs institutionnels et de plateformes de gestion de patrimoine en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie.

GSEC VI a une stratégie d'investissement éprouvée, qui se concentre sur les transactions secondaires de petite taille et souvent complexes à l'échelle mondiale. Cette approche permet à l'équipe d'obtenir des prix favorables tout en minimisant le risque de blind pool. L'équipe constitue des portefeuilles diversifiés, allant de positions de rachat de parts de fonds à des investisseurs (LP-led) à des transactions avec des gérants de fonds (GP-led) plus sophistiquées.

GSEC VI a déjà constitué un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale via différentes stratégies, offrant une exposition à des gérants et à des entreprises de grande qualité. Il a déjà investi dans 41 projets - signés ou en cours d'exécution - ce qui représente une exposition totale d'environ 875 millions de dollars. Une grande partie de ces transactions a été sourcée de manière propriétaire ou négociée en exclusivité.

Dans le contexte actuel de volatilité du marché, l'équipe a été en mesure d'obtenir des décotes nettement plus importantes, comparé aux années précédentes.