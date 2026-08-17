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Capital B renforce sa trésorerie en Bitcoin et procède à une augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:56
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La société a annoncé ce jour une nouvelle levée de fonds ciblée ainsi qu'une étape clé dans la simplification de sa structure de capital.

En tirant parti de son contrat d'émission progressive de type "At-The-Market" (ATM) conclu avec TOBAM, Capital B a réalisé une augmentation de capital de 0,30 million d'euros via l'émission de 647 110 actions ordinaires au prix moyen de 0,47 euro par action.

L'intégralité de ces fonds a permis l'acquisition immédiate de 5 bitcoins supplémentaires pour un montant de 0,28 million d'euros. A ce jour, le groupe détient au total 3 145 BTC, représentant une valeur d'acquisition cumulée de 284,2 millions d'euros (soit un coût moyen de 90 352 euros par bitcoin).

En parallèle, la société franchit un jalon important dans l'assainissement de son bilan avec la conversion définitive des 14 195 352 obligations convertibles en actions (OCA B-01) détenues par Blockstream Capital Partners. Cette opération s'est traduite par la création de 28 687 362 actions nouvelles, marquant la conversion totale de cette tranche obligataire.

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