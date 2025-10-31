CAPITAL B : Capital B publie ses résultats pour le premier semestre 2025

Au 30 juin 2025 :

EBITDA Groupe retraité de (634) k€, incluant les coûts de la Bitcoin Treasury Company de 1,2 m€*

EBITDA retraité des entités opérationnelles historiques IORGA et TRIMANE positif de 583 k€*

Résultat net Groupe de (1 862) k€

Trésorerie Groupe disponible de 1 531 k€

Le Groupe dispose également de 50 BTC alloués à ses besoins opérationnels

Rapport Financier Semestriel et présentation détaillée des résultats et de la stratégie de Bitcoin Treasury Company du Groupe, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps disponibles sur : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

Puteaux, le 31 octobre 2025 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALCPB) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, publie ses comptes semestriels clos au 30 juin 2025, arrêtés lors du Conseil d'administration du 30 octobre 2025. Une présentation détaillée des Résultats Semestriels et de l'avancement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

*Données de gestion non auditées

Résultats semestriels

Compte de résultat consolidé synthétique

En k€ 2025 (6 mois) 2024 (6 mois) VARIATION Chiffres d'affaires net 5 649 7 346 (1 697) EBITDA retraité (1) (634) 495 (1 129) Résultat d'exploitation (2 821) (1 328) (1 493) Résultat financier (66) 308 (374) Résultat courant (2 887) (1 020) (1 867) Résultat exceptionnel (136) 1 541 (1 677) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 862) 1 381 (3 243)

(1) EBITDA retraité = Résultat d'exploitation avant dépréciation de goodwill + Dotations nettes d'exploitation aux amortissements et provisions y compris le Crédit d'Impôt Recherche (CIR)+ Provision pour contribution patronale sur AGA (Attribution Gratuite d'Actions), étant précisé qu'il s'agit de la première comptabilisation d'une telle provision, qui sera désormais pris en compte dans toutes nos communications

Le total du chiffre d'affaires (CA) consolidé du Groupe s'élève à 5 649 k€ contre 7 346 € au titre de l'exercice précédent sur la même période, soit une diminution de 23 % par rapport au premier semestre 2024, expliquée principalement par le turnover du personnel lié à la sortie de sa procédure de redressement judiciaire.

Comparé au 1 er semestre 2024, l'EBITDA (CIR Inclus) des entités opérationnelles historiques du Groupe à périmètre constant (IORGA Group et TRIMANE) est de 583 k€*, soit une progression de 66% par rapport au premier semestre 2024.

Les frais généraux s'élèvent à 2 959 k€ contre 2 585 k€ par rapport au premier semestre 2024, soit une augmentation de 14,5 % expliquée par 1,2 m€* de coûts liés à la Bitcoin Treasury Company (frais de personnel, juridique, conseil et communication), lancée en novembre 2024.

Les charges de personnel s'élèvent à 5 467 k€ contre 6 040 k€ par rapport au premier semestre 2024, soit une diminution de 9,5%.

Les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 9 419 k€ contre 9 672 k€ par rapport au premier semestre 2024, soit une diminution de 2,6%.

Le résultat d'exploitation ressort à (2 821) k€ contre (1 328) k€ par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat financier est de (66) k€ contre 308 k€ par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat courant du groupe de l'exercice ressort à (2 887) k€ contre (1 020) k€ par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat exceptionnel est de (136) k€ contre 1 541 k€ par rapport au premier semestre 2024 (qui incluait la plus-value liée à la cession des titres de la filiale Itaque).

* Données de gestion non auditées

Bilan consolidé synthétique

Actif en k€ HY 2025 FY 2024 VARIATION Actif Immobilisé 20 961 20 891 70 Actif circulant 176 300 13 167 163 133 Total Actif 197 261 34 058 163 203 Passif en k€ HY 2025 FY 2024 VARIATION Capitaux propres 52 427 12 182 40 245 Provisions 2 993 2 864 129 Dettes 141 841 19 012 122 829 Total passif 197 261 34 058 163 203

La trésorerie disponible de la Société s'établit à 1 531 k€ contre 729 k€ au titre de l'exercice précédent au 31 décembre 2024. Le groupe dispose également de 50 BTC alloués à ses besoins opérationnels représentant ~4.5 m€, sur la base du cours du BTC au 30 juin 2025.

Les comptes consolidés au 30 juin 2025 ont fait l'objet d'un examen limité par nos commissaires aux comptes, et ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant la date de clôture font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité de la période. Les prévisions de trésorerie, qui tiennent compte des dernières prévisions d'activité ainsi que des bitcoins détenus, ont été établies sur la base d'hypothèses conformes à la nouvelle stratégie du groupe.

Stratégie de Bitcoin Treasury Company

La Société confirme au premier semestre 2025 l'accélération de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

La Société a levé durant cette période un total de 167 518 k€ :

32 946 k€ via des opérations d'Equity (augmentations de capital, programme de type « ATM », BSA) ;

134 572 k€ via des opérations de Convertible, exclusivement au travers de l'émission d'Obligations Convertibles Libellées en BTC.

Par ailleurs, la Société a réalisé durant cette période :

Une augmentation du nombre de BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée de 41 à 562,

Une augmentation du nombre de BTC détenus de 40 à 1 788.

Faits marquants post clôture

La Société a levé, depuis la fin du premier semestre 2025 et à date du communiqué, un montant de 110 330 k€, dont :

93 785 k€ via des opérations d'Equity (augmentations de capital, programme de type « ATM », BSA) ;

16 545 k€ via des opérations de Convertible, exclusivement au travers de l'émission d'Obligations Convertibles Libellées en BTC.

Dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, la Société détient 2 818 BTC au 31 octobre 2025.

Par ailleurs, la Société détient à date 59 BTC supplémentaires pour ses besoins opérationnels, et précise que ces BTC sont segmentés de sa réserve de BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et ne sont pas inclus à ce titre dans les indicateurs clés de performance publiés par la Société.

De plus, la Société a annoncé :

Le 9 juillet 2025, être engagée dans les dernières étapes du processus de cotation sur le marché US OTCID, un compartiment d'OTC Markets Group. A ce jour, la Société reste dans l'attente de la validation de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), organisation américaine chargée de réguler le marché du courtage et de la vente d'actions ;

Le 21 juillet 2025, l'adoption d'un nouveau nom commercial : « CAPITAL B », ainsi que l'engagement dans un processus de création d'une nouvelle filiale à Abu Dhabi ;

Le 20 octobre 2025, la suspension provisoire du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM.

Une présentation détaillée de l'avancement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier semestriel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

* * *

A propos de Capital B (ALCPB)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALCPB

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



Contact :

communication@theblockchain-group.com

Contacts - Actus Finance & Communication Relations Investisseurs

Mathieu Calleux

tbg@actus.fr Relations presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr – 06 24 03 26 52

Céline Bruggeman

cbruggeman@actus.fr - 06 87 52 71 99 Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

Financial information – Capital B

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews