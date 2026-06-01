CAPITAL B : Capital B confirme l'acquisition de 4 BTC pour 0,26 M EUR , la détention d'un total de 3 139 BTC, et un 'BTC Yield' de 1,85 % depuis le début de l'année

Capital B confirme l'acquisition de 4 BTC pour 0,26 M€, la détention d'un total de 3 139 BTC, et un ‘BTC Yield' de 1,85 % depuis le début de l'année

Réalisation définitive d'augmentations de capital à 0,63 € par action, pour un montant de 0,24 M€, dans le cadre du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM

Acquisition de 4 BTC pour un montant de 0,26 M€

‘BTC Yield' de 1,85 % depuis le début de l'année et de 1,12 % depuis le début du trimestre

‘BTC Gain' de 52,2 BTC depuis le début de l'année et de 32,4 BTC depuis le début du trimestre

‘BTC € Gain' de 3,3 M€ depuis le début de l'année et de 2,0 M€ depuis le début du trimestre

Détention totale par le groupe de 3 139 BTC pour une valeur totale d'acquisition de

283,8 M€ à 90 418 € par bitcoin, correspondant à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company

Puteaux, le 01 juin 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, annonce la réalisation définitive d'augmentations de capital à 0,63 € par action, pour un montant de 0,24 M€, dans le cadre du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM. La Société a ainsi acquis 4 BTC pour un montant de 0,26 M€. Le Groupe atteint depuis le début de l'année un ‘BTC Yield' de 1,85 %, un ‘BTC Gain' de 52,2 BTC, et un ‘BTC € Gain' de 3,3 M€. A ce jour, Capital B et sa filiale Capital B Luxembourg SA détiennent un total de 3 139 BTC dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company pour une valeur totale d'acquisition de 283,8 M€ sur la base d'un prix moyen de 90 418 € par bitcoin. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Réalisation définitive d'augmentations de capital dans le cadre du programme d'augmentations de capital de type « ATM » avec TOBAM

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par le conseil d'administration, lui-même agissant en vertu de la 12ème résolution consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2025, le Directeur Général de la Société a décidé d'augmentations de capital d'un montant total de 242 825,71 euros (prime d'émission incluse), par émission de 384 820 actions ordinaires nouvelles au prix moyen arrondi de 0,63 euros par action.

La Société a regroupé dans ce communiqué de presse les demandes de souscriptions reçues de TOBAM entre le 11 mai et le 22 mai 2026 et le prix de souscription a été déterminé conformément aux termes du Contrat d'ATM renouvelé le 26 janvier 2026, à savoir :

Le prix de souscription pour chaque demande est égal au plus élevé (i) du cours de clôture du jour de bourse précédant la demande, (ii) de l'équivalent en euros d'un « mNAV », défini et ajustable par la Société, du jour de bourse précédant la demande, et (iii) du prix plancher prévu dans la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) concernée (soit à date, un prix plancher fixé par l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 10 juin 2025 correspondant à la moyenne des VWAP des 20 derniers jours de bourse précédant la demande -15%) ; et

Le nombre d'actions demandées ne peut être supérieur à 21% du volume des négociations du jour de bourse précédant la demande.

Les actions émises font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris (compartiment offre).

L'opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Le prix moyen arrondi de souscription à l'augmentation de capital fixé à 0,63 euros fait apparaître une prime de 16,8% par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédent le présent communiqué.

Conformément au Programme, le Directeur Général a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des investisseurs auxquels s'adresse l'offre, dans les proportions visées ci-après :

Investisseur Nombre d'actions Prix moyen arrondi

/ action (€) Montant (€) TOBAM Bitcoin Enhanced Fund 166 820 0,63 € 105 244,44 € TOBAM Bitcoin Alpha Fund 218 000 0,63 € 137 581,27 € TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund TOBAM BTC Linked and Blockchain Equity Fund MDP - TOBAM Global Blockchain Equity Fund TOTAL 384 820 0,63 € 242 825,71 €

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

Base ordinaire Base totalement diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 20 716 193 6.89% 22 492 443 5.34% Fulgur Ventures 43 118 442 14.34% 151 107 221 35.87% Adam Back 40 146 541 13.35% 42 094 425 9.99% TOBAM 11 796 854 3.92% 19 202 343 4.56% UTXO Management 4 244 478 1.41% 4 244 478 1.01% Peak Hodl Ltd 2 500 000 0.83% 2 500 000 0.59% Public & Institutionnel 178 128 124 59.25% 179 622 971 42.64% TOTAL 300 650 632 100% 421 263 881 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du présent communiqué, en y ajoutant les actions pouvant résulter (i) de la conversion de l'intégralité des OCA, (ii) à titre conservateur, de mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA B-01 dans le cadre de l'émission de BSA 2025-01 (voir communiqué de presse du 7 avril 2025), et (iii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 2 060 760 à la date du présent communiqué, étant à noter que la Société est autorisée à émettre des actions gratuites supplémentaires dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. En revanche, cette base totalement diluée n'inclut pas (i) les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM, (ii) l'exercice futur potentiel des BSA 2026-01, BSA 2026-02, BSA 2026-03, BSA 2026-04, BSA 2026-05, et (iii) l'exercice futur potentiel des BSA OC A-03, A-04, B-04 et A-05.

Augmentation du nombre de bitcoins détenus par la Société

Capital B annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 4 BTC supplémentaires grâce au produit de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus, dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Swissquote Bank Europe SA , un prestataire de services d'actifs virtuels (PSAV) enregistré auprès du régulateur Luxembourgeois (CSSF), a assuré l'exécution de l'acquisition des BTC issus du produit de l'augmentation de capital, et s'est vu confier leur conservation sécurisée via la solution technologique de la société suisse Taurus.

Détail des acquisitions de BTC par le groupe :

Date retenue Nombre de BTC acquis Coût d'acquisition par BTC Total des BTC détenus Coût par BTC détenu 1 Coût total des BTC détenus Valeur totale des BTC détenus 2 1 juin 2026 4 64 989 € 3 139 90 418 € 283 822 703 € 198 020 676 € 18 mai 2026 192 67 866 € 3 135 90 451 € 283 562 745 € 213 493 500 € 27 avril 2026 6 66 951 € 2 943 91 924 € 270 532 431 € 195 809 562 € 20 avril 2026 12 62 570 € 2 937 91 975 € 270 130 725 € 193 844 937 € 13 avril 2026 37 60 892 € 2 925 92 096 € 269 379 886 € 181 493 325 € 23 mars 2026 44 61 763 € 2 888 92 495 € 267 126 900 € 174 449 640 € 16 mars 2026 8 60 934 € 2 844 92 971 € 264 409 342 € 178 543 476 € 9 mars 2026 2 61 660 € 2 836 93 061 € 263 921 868 € 167 411 916 € 16 février 2026 6 55 270 € 2 834 93 083 € 263 798 549 € 165 086 168 € 9 février 2026 5 64 124 € 2 828 93 164 € 263 466 929 € 168 062 384 € 25 novembre 2025 5 88 968 € 2 823 93 215 € 263 146 305 € 213 667 224 € 20 octobre 2025 6 96 231 € 2 818 93 223 € 262 701 464 € 271 178 254 € 29 septembre 2025 12 95 935 € 2 812 93 216 € 262 124 079 € 269 770 581 € 22 septembre 2025 551 99 272 € 2 800 93 205 € 260 972 853 € 277 962 677 € 15 septembre 2025 48 98 575 € 2 249 91 718 € 206 273 769 € 221 695 332 € 11 août 2025 126 98 746 € 2 201 91 568 € 201 542 166 € 217 339 641 € 5 août 2025 62 99 889 € 2 075 91 133 € 189 100 187 € 207 269 347 € 28 juillet 2025 58 102 211 € 2 013 90 863 € 182 907 079 € 205 751 541 € 21 juillet 2025 22 101 112 € 1 955 90 526 € 176 978 818 € 197 674 331 € 14 juillet 2025 29 95 225 € 1 933 90 406 € 174 754 350 € 184 069 828 € 7 juillet 2025 116 92 175 € 1 904 90 332 € 171 992 827 € 175 501 059 € 30 juin 2025 60 91 879 € 1 788 90 213 € 161 300 535 € 164 280 027 € 23 juin 2025 75 91 792 € 1 728 90 155 € 155 787 783 € 158 616 662 € 17 juin 2025 182 93 264 € 1 653 90 081 € 148 903 379 € 154 165 568 € 2 juin 2025 624 96 447 € 1 471 89 687 € 131 929 311 € 141 874 161 € 22 mai 2025 227 93 518 € 847 84 706 € 71 746 119 € 79 209 857 € 26 mars 2025 580 81 550 € 620 81 480 € 50 517 503 € 50 560 770 € 4 décembre 2024 25 90 511 € 40 80 468 € 3 218 718 € 3 261 985 € 5 novembre 2024 15 63 729 € 15 63 729 € 955 941 € 1 223 244 €

Le Coût par BTC détenu correspond à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Pour l'ensemble des communiqués jusqu'au 20 octobre 2025 inclus, la Valeur totale des BTC détenus était obtenue en multipliant le Total des BTC détenus à la date retenue dans le tableau ci-dessus par le dernier Coût d'acquisition par BTC à cette même date.

Compte tenu de la volatilité du prix du BTC, la Société précise qu'à partir du 25 novembre 2025, la Valeur totale des BTC détenus est désormais obtenue en multipliant le Total des BTC détenus à date par le cours du BTC à l'heure de clôture du jour de bourse précédant le communiqué.

Atteinte d'un ‘BTC Yield' de 1,85 % depuis le début de l'année et de 1,12 % depuis le début du trimestre

Le Groupe a atteint un ‘BTC Yield' de 1,85 % depuis le début de l'année et de 1,12 % depuis le début du trimestre. Les détails sont les suivants :

Depuis le début de l'année :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début de l'année ‘BTC Gain' depuis le début de l'année ‘BTC € Gain' depuis le début de l'année 1 juin 2026 3 139 300 650 632 427 460 481 734,3 1,85% 52,2 3 294 196 € 18 mai 2026 3 135 300 265 812 427 055 661 734,1 1,82% 51,3 3 491 989 € 27 avril 2026 2 943 275 910 417 401 727 453 732,6 1,61% 45,4 3 018 293 € 20 avril 2026 2 937 274 947 324 401 044 360 732,3 1,57% 44,4 2 929 950 € 13 avril 2026 2 925 272 210 021 400 673 659 730,0 1,25% 35,3 2 191 507 € 23 mars 2026 2 888 229 727 727 397 686 652 726,2 0,72% 20,4 1 229 821 € 16 mars 2026 2 844 229 057 821 393 317 210 723,1 0,29% 8,1 511 393 € 9 mars 2026 2 836 228 269 631 392 529 020 722,5 0,21% 5,9 345 389 € 16 février 2026 2 834 228 069 631 392 329 020 722,4 0,19% 5,3 308 566 € 9 février 2026 2 828 227 468 631 391 728 020 721,9 0,13% 3,6 216 272 € 25 novembre 2025 2 823 226 884 068 391 534 528 721 1 658,5% 663,4 59 022 899 €

Note sur la détention de BTC à date du communiqué : la Société précise qu'elle détient à date 61 BTC supplémentaires pour ses besoins opérationnels, et précise que ces BTC sont segmentés de sa réserve de BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et ne sont pas inclus à ce titre dans les indicateurs clés de performance publiés par la Société.

Depuis le début du trimestre :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début du trimestre ‘BTC Gain' depuis le début du trimestre ‘BTC € Gain' depuis le début du trimestre 1 juin 2026 3 139 300 650 632 427 460 481 734,3 1,12% 32,4 2 041 385 € 18 mai 2026 3 135 300 265 812 427 055 661 734,1 1,09% 31,4 2 138 556 € 27 avril 2026 2 943 275 910 417 401 727 453 732,6 0,88% 25,4 1 689 807 € 20 avril 2026 2 937 274 947 324 401 044 360 732,3 0,85% 24,4 1 611 100 € 13 avril 2026 2 925 272 210 021 400 673 659 730,0 0,53% 15,2 942 787 € 23 mars 2026 2 888 229 727 727 397 686 652 726,2 0,72% 20,4 1 229 821 €

(1) Le nombre d'actions sur une base entièrement diluée comprend (i) le nombre total d'actions ordinaires en circulation, (ii) les actions qui seraient émises du fait de la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions de la Société actuellement émises, (iii) les actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, et dont le nombre s'élève à 2 060 760 à la date du présent communiqué, (iv) un nombre d'actions potentielles supplémentaires non encore émises ou attribuées, mais pouvant être émises ou attribuées dans le futur et incluses à titre conservateur dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société. A la date du présent communiqué, la Société a inclus une réserve indicative de 6 196 600 actions potentielles supplémentaires dans le nombre d'actions sur une base entièrement diluée, uniquement dans le cadre des KPIs de la Société, afin d'anticiper l'impact d'éventuelles émissions ou attributions futures sur ces KPIs. Il est précisé que ce nombre pourrait être amené à évoluer, dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. La Société précise que le nombre d'actions sur une base entièrement diluée est ajusté pour refléter uniquement les opérations réalisées définitivement à date (i.e., excluant les opérations en cours), et inclut de manière conservatrice les actions susceptibles d'être émises à la suite de mesures d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 dans le cadre des BSA 2025-01.

(2) Le nombre de BTC par action sur une base entièrement diluée est calculé en divisant le nombre total de BTC détenus par le nombre d'actions sur une base entièrement diluée à la fin de chaque période. Le résultat est ensuite exprimé en satoshis (sats) par action sur une base entièrement diluée. Il y a 100 000 000 sats dans 1 BTC. Chaque sat représente 0,00000001 BTC, la plus petite unité de bitcoin.

Informations importantes sur les KPIs ‘BTC Yield', ‘BTC Gain' et ‘BTC € Gain'

La Société utilise le ‘BTC Yield', le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' comme indicateurs de suivi de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ces indicateurs illustrent la manière dont la Société finance l'acquisition de bitcoin au cours d'une période donnée :

‘ BTC Yield' : indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ;

: indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ; ‘ BTC Gain ' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et

' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et ‘ BTC € Gain ' : indicateur représentant la valeur en euros du ‘BTC Gain' calculé en multipliant le ‘BTC Gain' par le cours du BTC à la clôture du jour de bourse précédant le communiqué sur la période applicable. La Société a choisi le cours du BTC à la clôture du jour de bourse précédant le communiqué pour déterminer le prix de marché du bitcoin dans le seul but de faciliter ce calcul illustratif.

Ces indicateurs seront communiqués périodiquement par la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, notamment de manière semestrielle et annuelle.

Lorsque la Société utilise ces KPIs, elle prend également en compte les diverses limites de ces outils, notamment le fait qu'ils ne reflètent pas les dettes et autres passifs et créances sur les actifs de la Société, qui seraient de rang supérieur par rapport aux capitaux propres, et que ces indicateurs supposent que toutes les dettes seront refinancées ou, dans le cas des instruments de dette convertible de la Société (ou de ses filiales), convertis en actions ordinaires conformément à leurs conditions respectives.

En outre, le ‘BTC Yield' n'est pas, et ne doit pas être compris comme une mesure de performance opérationnelle ou une mesure financière ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Yield' n'est pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel. Il ne s'agit pas d'une mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ni d'une mesure du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, ni d'un retour sur investissement sur ses détentions de bitcoin, ni d'aucune autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs.

Le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas, et ne doivent pas être compris comme des mesures de performance opérationnelle ou des mesures financières ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas équivalents à un « gain » dans le contexte financier traditionnel. Ils ne sont pas non plus des outils de mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ou des mesures du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, le retour sur investissement sur ses détentions de Bitcoin, ou toute autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Il convient également de souligner que le ‘BTC € Gain' ne représente pas un gain de la juste valeur ( fair value ) des détentions de Bitcoin de la Société, et que le ‘BTC € Gain' peut être positif pendant les périodes où la Société a subi une baisse de la juste valeur de ses détentions de bitcoin.

Le cours des actions ordinaires de la Société dépend de nombreux facteurs autres que la quantité de bitcoins que la Société détient et du nombre d'actions émises ou à émettre ; par conséquent, la valeur de marché des actions de la Société peut se négocier avec une décote ou une prime par rapport à la valeur de marché des bitcoins que la Société détient. Ni le ‘BTC Yield', ni le ‘BTC Gain' ni le ‘BTC € Gain' ne sont indicatifs ou prédictifs du cours des titres de la Société.

Il est rappelé que ces KPIs ont une finalité précise, et sont utilisés par la Société pour déterminer l'utilisation qui est faite des capitaux propres, pour ce qui concerne sa détention de bitcoin uniquement.

La capacité de la Société à atteindre un ‘BTC Yield', un ‘BTC Gain' et un ‘BTC € Gain' donnés peut dépendre d'une variété de facteurs, y compris sa capacité à générer des profits supérieurs à ses charges fixes et autres dépenses, ainsi que des facteurs hors de son contrôle, tels que le prix du bitcoin, l'exigibilité de ses dettes et sa capacité à se financer à des conditions favorables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La présentation de ces KPIs n'implique aucune déclaration d'intention par la Société de verser des dividendes à ses actionnaires à l'avenir. La détention d'actions de la Société n'équivaut pas un droit de propriété directe des bitcoins détenus par la Société. Les investisseurs sont invités à consulter les états financiers et autres informations fournies par la Société. Les KPIs précités sont uniquement destinés à compléter les autres indicateurs de la Société pour ceux qui comprennent leur objectif et leurs limites, et non à remplacer l'analyse financière traditionnelle.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

* * *

A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique FR : ALCPB

Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



Contact :

contact@cptlb.com

Relations Investisseurs

Actus Finance & Communication

Mathieu Calleux

tbg@actus.fr

Relations presse

Actus Finance & Communication

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr – 06 24 03 26 52

Céline Bruggeman

cbruggeman@actus.fr - 06 87 52 71 99



Le Crayon Groupe

Sarah Benmoussa

Sarahb@lecrayongroupe.fr Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

Financial information – Capital B

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews