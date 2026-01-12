 Aller au contenu principal
CapGemini : vers un double-top sous 153E ?
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 09:13

CapGemini retombe lourdement vers 142,6E et ouvre un "gap" de rupture sous 147,5E après un second test des 153E le 9 janvier : le titre semble ébaucher un double-top sous 153E (1er test le 11 décembre) qui serait validé en cas d'enfoncement du plancher des 140E du 2 janvier, en direction de l'ex-résistance des 137E du 12 novembre.

Valeurs associées

CAPGEMINI
144,6500 EUR Euronext Paris -4,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

