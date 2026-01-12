CapGemini : vers un double-top sous 153E ?
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 09:13
Valeurs associées
|144,6500 EUR
|Euronext Paris
|-4,11%
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
