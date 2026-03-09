Capgemini va acquérir Piterion
Les capacités de Piterion en PLM et en MOM contribueront à accélérer la migration des infrastructures on-premise vers des environnements cloud natifs.
Associées aux solutions d'analyse avancée basées sur l'IA et aux modèles d'IA générative de Capgemini, elles permettront d'améliorer la productivité.
Cette complémentarité aidera les clients de Capgemini à réduire leurs délais de mise sur le marché, à optimiser leurs coûts d'ingénierie et de production, et à améliorer leur efficacité opérationnelle.
L'acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions habituelles applicables à ce type de transaction.
Fondée en 2004 et basée à Stuttgart, en Allemagne, Piterion compte plus de 200 experts et dispose de filiales en Italie, en Tunisie et en Inde. Couvrant l'ensemble des disciplines de l'ingénierie mécanique, électronique et logicielle, elle accompagne de grands acteurs des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la défense, des sciences de la vie et des hautes technologies - des industries dans lesquelles Capgemini est également fortement présent.
Piterion conçoit et opère des environnements applicatifs d'ingénierie complexes pour optimiser les processus de fabrication, en améliorer l'efficacité, la traçabilité et renforcer leur fiabilité.
L'entreprise est reconnue pour son expertise en digitalisation d'opérations industrielles, notamment en PLM, en interconnexion des systèmes de fabrication, en gestion des opérations et en planification des ressources. Elle s'appuie également sur des infrastructures cloud avancées pour transformer les concepts innovants en solutions opérationnelles, et intègre des capacités d'IA dans ses propres accélérateurs, parmi lesquels une plateforme de migration de données, des outils de visualisation 3D et un socle de déploiement.
