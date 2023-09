Capgemini: un projet avec l'Université technique de Munich information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 09:46

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé vendredi une collaboration avec les experts de l'Université technique de Munich en vue d'intégrer l'IA dans la modélisation de batteries durables destinées à la mobilité électrique.



Le groupe français de conseil en technologies explique que l'objectif de cette coopération est d'accélérer et d'optimiser la conception de batteries destinées aux véhicules électriques et à l'électromobilité.



Les deux partenaires entendent se concentrer sur des domaines tels que la modélisation et la simulation des couplages électrochimiques et thermiques,

l'identification des matériaux appropriés et la réduction de l'utilisation des matériaux.



L'idée est de faciliter une meilleure conception de la cellule et son intégration dans les blocs de batteries, tout en réduisant les coûts de développement.



Capgemini précise que ce projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de collaboration avec des universités prestigieuses autour de sujets novateurs de recherche et développement (R&D), qui vise à répondre à la question-clé de travailler sur les grands défis permettant de prendre le virage d'une industrie 'plus intelligente'.