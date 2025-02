Capgemini: stabilité du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Capgemini publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 0,5% à 1,67 milliard d'euros et un taux de marge opérationnelle stable de 13,3%, pour un chiffre d'affaires en recul de 1,9% à 22,1 milliards d'euros (-2% à changes constants).



'La demande des clients continue d'être portée par les programmes d'efficacité, d'agilité opérationnelle et d'optimisation de coûts, ce qui alimente la demande pour nos services de Cloud, de données et d'IA', pointe son directeur général Aiman Ezzat.



Revendiquant un free cash-flow organique stable à 1,96 milliard d'euros, le conseil d'administration proposera à l'AG du 7 mai un dividende de 3,40 euros par action, soit un taux de distribution du RNPG de 35% conformément à sa politique historique.



Pour 2025, Capgemini vise une croissance à changes constants du chiffre d'affaires entre -2 et +2%, une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,5%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.





Valeurs associées CAPGEMINI 185,45 EUR Euronext Paris 0,00%