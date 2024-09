Capgemini soutenu par Bank of America et Oracle

(AOF) - Capgemini (+4,96% à 189,40 euros) est solidement installé en tête du CAC 40 grâce à une double actualité favorable. Hier soir, l'éditeur de logiciels professionnels et spécialiste du cloud Oracle a dévoilé des résultats solides et Bank of America a relevé sa recommandation. Selon une source de marché, elle recommanderait désormais l'achat sur Capgemini contre neutre auparavant et affiche un objectif de cours de 250 euros.

A Wall Street, le titre Oracle bondit de 12,03% à 156,72 dollars, affichant la plus forte hausse du S&P 500. Au premier trimestre, clos fin août, le groupe technologique américain a enregistré un bénéfice net en progression de 21% à 2,93 milliards de dollars, soit 1,03 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,39 dollar, ressortant 6 cents au-dessus du consensus Bloomberg.

Les revenus ont augmenté de 7% à 13,3 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Les revenus cloud du groupe ont progressé de 21% à 5,6 milliards de dollars.

"Alors que les services cloud sont devenus la plus importante activité d'Oracle, la croissance de notre revenu d'exploitation et de notre bénéfice par action s'est accélérée", a déclaré le PDG d'Oracle, Safra Catz.

Avant d'ajouter : " La plus grande nouvelle a été la signature d'un accord MultiCloud avec AWS - comprenant notre matériel Exadata de dernière technologie et la version 23ai de notre logiciel de base de données - intégré dans les centres de données d'AWS ".

"Oracle dispose de 162 centres de données cloud en activité et en construction dans le monde entier", a déclaré Larry Ellison, président du conseil d'administration et directeur technologique d'Oracle.

Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint le niveau record de 99 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 53%.

Oracle prévoit que la progression du chiffre d'affaires du troisième trimestre sera de l'ordre de 8% à 10%. Le cloud est anticipé en croissance de 24% à 26%. Le bénéfice par action est prévu entre 1,42 et 1,46 dollar.

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.