Capgemini signe un contrat avec la Commission européenne dans la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 12:11

Capgemini a annoncé avoir été sélectionnée par la Direction générale des services numériques (DIGIT) de la Commission européenne. Le groupe va fournir des services complets de cybersécurité aux institutions publiques de toute l'Union européenne.

Le contrat-est de plusieurs millions d'euros sur une durée de quatre ans.

Capgemini contribuera à renforcer les capacités de cybersécurité et à protéger les infrastructures numériques critiques dans 71 institutions, organismes et agences européens (IBA).

Avec les autres partenaires du consortium, Capgemini jouera un rôle clé dans le soutien à la cyberrésilience et à la souveraineté numérique de l'Europe, en se concentrant sur des domaines tels que les opérations et la réponse aux incidents, la gouvernance et la gestion des risques, ainsi que la formation et l'expertise technique.

" L'attribution des trois lots à notre consortium souligne la confiance de la Commission européenne dans notre capacité à mettre en oeuvre des programmes complexes de cybersécurité à grande échelle ", a déclaré Marc Reinhardt, responsable mondial du secteur public chez Capgemini.

" En combinant prévoyance stratégique et agilité opérationnelle, nous aiderons les institutions européennes à faire face aux menaces actuelles et à se préparer aux défis de demain. "

