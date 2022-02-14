Capgemini-Résultat net part du groupe en hausse à €1,16 mds
information fournie par Reuters14/02/2022 à 18:52
14 février (Reuters) - Capgemini CAPP.PA :
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2021 À EUR 1,16 MDS CONTRE EUR 957 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2021 À EUR 18,16 MDS CONTRE EUR 15,85 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT D’EXPLOITATION EN 2021 À EUR 1,84 MDS CONTRE EUR 1,50 MDS IL Y A UN AN
* FREE CASH FLOW ORGANIQUE À FIN 2021 EUR 1,87 MDS CONTRE EUR 1,12 MDS IL Y A UN AN
* EN 2021 TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 12,9%, EN PROGRESSION DE +1,0 POINT
* PROPOSE UN DIVIDENDE DE EUR 2,40 PAR ACTION CONTRE EUR 1,95 PAR ACTION IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES 2022: MARGE OPÉRATIONNELLE COMPRISE ENTRE 12,9% ET 13,1%
* PERSPECTIVES 2022: GÉNÉRATION DE FREE CASH-FLOW ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 1.700 MILLIONS D’EUROS
* PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE À TAUX DE CHANGE CONSTANTS DU CHIFFRE D’AFFAIRES COMPRISE ENTRE +8% ET +10%
* CAPGEMINI VA CONFIRMER LE RENFORCEMENT DE SON PROFIL DE CROISSANCE EN 2022 -DG
* J’AI TOUTE CONFIANCE DANS LA CAPACITÉ DU GROUPE À ATTEINDRE L’AMBITION QUE NOUS NOUS SOMMES FIXÉE -DG
Texte original sur Eikon nNDL1bl3Tm Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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