Capgemini rehausse son objectif annuel de croissance après un 3T "meilleur que prévu"
28/10/2025 à 08:47

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe informatique français Capgemini a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 2,9% à taux de change constants au troisième trimestre et revoit à la hausse son objectif annuel de croissance, porté par l'intérêt de ses clients pour l'intelligence artificielle (IA), a-t-il annoncé mardi.

L'entreprise de services numériques a réalisé un troisième trimestre "meilleur que prévu" grâce à ses activités dans "le cloud, la data et l'IA", a indiqué Aiman Ezzat, son directeur général, cité dans un communiqué.

Pour 2025, le groupe table sur une croissance située entre 2% et 2,5% à taux de change constants, soit au-dessus de ce qu'il s'était fixé en début d'année, et vise une marge opérationnelle située entre 13,3% et 13,4% (contre 13,3% à 13,5% précédemment).

Au troisième trimestre, ses ventes se sont élevées à 5,4 milliards d'euros (+0,3% en données publiées).

Elles ont notamment été tirées par ses activités dans les secteurs financiers et des TMT (Télécoms, médias et technologie) dans les régions Amérique du Nord (+7%) et Asie-Pacifique et Amérique Latine (+13,6%).

Le groupe marque le pas en France (-4,7%) et dans le reste de l'Europe (-1,5%), notamment à cause de "la faiblesse persistante du secteur de l'industrie", a-t-il indiqué.

Sur neuf mois, son chiffre d'affaires s'établit à 16,5 milliards d'euros, en hausse de 1% à taux de change constants.

Mi-octobre, le groupe a annoncé avoir finalisé l’acquisition de WNS, entreprise de gestion des processus métiers cotée à New York, pour 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros).

Le but de cette opération est de créer un acteur majeur de l'IA dans le secteur des "services de processus métiers", c'est-à-dire les applications visant à améliorer l'efficacité des tâches d'une entreprise, par exemple sur le recrutement ou les relations clients.

Lors d'une conférence téléphonique, Aiman Ezzat a souligné que ce rachat marque "un tournant" pour l'entreprise et répond à la demande qu'observe le groupe dans le secteur de l'IA agentique.

Cette dernière est conçue pour agir de manière autonome, en planifiant des actions et en prenant des décisions pour atteindre des objectifs spécifiques définis par l'utilisateur.

"On a commencé à signer quelques jolis contrats" dans ce domaine, s'est félicité le directeur général du groupe, qui attend "les premiers fruits très intéressants de cette acquisition" dans les mois à venir.

