CapGemini : rechute sous 127,3E, prochain support à 123,3E
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:32

CapGemini rechute de 3,3%, sous 127,3E, 3 séances seulement après l'inscription d'un zénith intraday à 37E les 12 et 13 novembre : le titre semble bien parti pour retracer le récent plancher des 123,3E du 7 novembre puis celui -crucial- des 119E des 26 septembre et 14 octobre, puis des 118,1E du 7 septembre.


CAPGEMINI
128,2000 EUR Euronext Paris -2,66%
