 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lutte contre les violences: la Maison des femmes, un modèle qui essaime en France
information fournie par AFP 02/03/2026 à 08:13

Ghada Hatem pose devant la Maison des femmes qu'elle a fondée, le 5 août 2016 à Saint-Denis ( AFP / BERTRAND GUAY )

Ghada Hatem pose devant la Maison des femmes qu'elle a fondée, le 5 août 2016 à Saint-Denis ( AFP / BERTRAND GUAY )

"C'est à la fois désespérant et très positif": la Maison des femmes de Saint-Denis, lieu d'accueil pour les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, est devenue un modèle qui essaime en France, dix ans après sa création par la gynécologue Ghada Hatem.

Un film intitulé "La maison des femmes", qui dénonce les violences sexistes et met en lumière ce projet, sort en salles mercredi, avant le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

"Je pense qu'il peut avoir un effet pédagogique très puissant", estime auprès de l'AFP Ghada Hatem. Au fil des scènes drôles ou graves, cette fiction montre à l'aide d'une multitude de personnages "combien la violence est présente partout, dans tous les milieux sociaux et à quel point il est difficile de sortir d'une relation abusive", souligne cette gynécologue-obstétricienne franco-libanaise.

La réalisatrice Mélisa Godet colle à la réalité de la Maison des femmes de Saint-Denis, où 4.000 patientes suivent chaque année un parcours de soins spécifique à différentes problématiques (santé sexuelle, violences, mutilations sexuelles).

Ces femmes passent d'abord par une évaluation de leur situation, réalisée par un médecin, un psychologue et une assistante sociale. Elles accèdent ensuite à un suivi, à divers ateliers pour améliorer l'estime de soi (art-thérapie, sport, groupes de paroles..) et des services (permanences emploi et juridique, possibilité de porter plainte sur place).

- Essaimage -

Plus d'une trentaine de structures existent désormais en France, affiliées à la maison d'origine et son association baptisée "Maisons des femmes Restart". Le projet a suscité l'intérêt de nombreux soignants qui ont souhaité le reproduire, explique Ghada Hatem. Elle n'avait "pas imaginé une seconde" un tel succès et pense avoir bénéficié d'un "effet MeToo", vaste mouvement de dénonciation des violences sexuelles apparu en 2017.

La fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, Ghada Hatem, le 22 mai 2023 à Saint-Denis ( AFP / Thomas SAMSON )

La fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, Ghada Hatem, le 22 mai 2023 à Saint-Denis ( AFP / Thomas SAMSON )

Cette trentaine de maisons travaillent "en réseau": "l'intérêt" est d'abord de "s'assurer que tout le monde a la même philosophie et éthique", explique la pionnière. Il s'agit ensuite d'organiser des "séminaires d'équipes" car "on est tous confrontés aux mêmes problématiques".

Le modèle a suscité l'intérêt du gouvernement: il a annoncé en 2023 l'objectif d'en avoir une par département. A ce jour, 120 "sont ouvertes ou en projet dans 97 départements", selon des données communiquées à l'AFP par le ministère chargé de l'Egalité femmes-hommes.

"Le problème c'est que ces chiffres font référence à des structures très diverses", qui proposent parfois des services incomplets aux victimes de violences, nuance Ghada Hatem.

Elle perçoit la multiplication des maisons des femmes "de manière à la fois désespérante et très positive": "on n'a pas fini d'avoir besoin de structures comme ça et il en faut aussi pour les enfants", souligne-t-elle à l'heure où les scandales concernant les violence sexuelles commises sur des mineurs se multiplient (affaire Bétharram, procès du chirurgien Joël Le Scouarnec, violences dans le périscolaire à Paris etc.).

- Visibilité accrue -

Depuis une décennie, Ghada Hatem observe une évolution de la prise en compte des violences sexuelles et sexistes: "la société a compris que c'était numériquement bien plus fréquent que ce que les gens pouvaient imaginer". Entre "les femmes qui sont montées fortement au créneau", la reconnaissance du gouvernement et les scandales à répétition, le phénomène est "plus difficile" à ignorer à présent, selon elle.

Mais avec cette visibilité accrue, elle craint que "les gens n'en puissent plus" et qu'ils aient "envie de remettre un maximum sous le tapis" parce que "c'est trop violent, ça secoue tout et parce qu'il faut tout repenser".

Son message: en priorité "éduquer les garçons à ne pas devenir des agresseurs et éduquer les filles à ne plus accepter ce qu'elles acceptaient comme étant une tradition commune".

Les associations féministes, qui défileront dimanche partout en France pour le 8 mars, réclament un budget annuel de trois milliards d'euros ainsi qu'une loi-cadre pour lutter contre ces violences.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.03.2026 09:25 

    Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
    information fournie par Zonebourse 02.03.2026 09:06 

    A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:00 

    * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives ... Lire la suite

  • DERICHEBOURG : Risque de correction sous les résistances
    DERICHEBOURG : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 02.03.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank