Capgemini : ralentissement de l’activité

Une croissance annualisée proche de 10% dans tous les métiers. (© AFP)

Les investisseurs s’inquiètent de la confirmation des signaux de décélération des revenus du leader européen des services informatiques, qui a malgré tout affiché un bon début d’année. Faut-il donc vendre le titre ou bien le garder en portefeuille ?

Son actualité : le leader européen des services informatiques a connu un bon début d’année, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 5,7 milliards d’euros, en progression de 10,7% à taux de change constant.

Tous ses métiers affichent une croissance annualisée proche ou supérieure à 10%, aussi bien la stratégie et transformation, les applications et la technologie, ainsi que les services d’opérations et d’ingénierie.

Toutes les régions du monde connaissent également une belle dynamique, excepté l’Amérique du Nord, qui représente 29% des facturations.

Outre-Atlantique, Capgemini enregistre une croissance plus modérée (+6,1%), notamment dans les services financiers qui marquent le pas. La direction du groupe confirme ses objectifs pour l’ensemble de l‘année, à savoir une augmentation du chiffre d’affaires comprise entre 4 et 7% à changes comparables et une marge opérationnelle s’établissant entre 13 et 13,2%.

Notre analyse

À l’instar de ses grands rivaux comme Accenture et Infosys, Capgemini doit faire face à une certaine décélération de son activité après, il est vrai, deux exercices de très forte croissance. En témoigne la progression de ses prises de commandes trimestrielles, limitée à 6,5% qui fait suite à un bond de 26% l’an passé.

Le groupe affiche toutefois une meilleure résilience que ses