Capgemini: quasi-stabilité du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,55 milliards d'euros sur les trois premiers mois de 2025, soit une croissance de 0,5% à taux de change courants et un recul limité à -0,4% à taux de change constants.



Il n'a observé à ce stade aucun impact matériel de l'environnement économique sur les décisions de ses clients, et revendique une croissance robuste pour ses services à forte valeur ajoutée en matière de cloud, de data & AI et de digital continuity.



Les prises de commandes du groupe de services informatiques se sont établies à 5,88 milliards d'euros, en hausse de 2,8% à taux de change constants, soit un ratio 'book-to-bill' de 1,06, un niveau supérieur à la moyenne historique pour la période.



Pour l'exercice 2025, il confirme viser une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires entre -2 et +2%, une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,5%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.





