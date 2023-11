Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini: projet avec Euroclear dans les titres numérique information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 10:29









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi avoir collaboré avec la chambre de compensation européenne Euroclear sur le lancement de son nouveau service de règlement-livraison de titres numériques.



Le spécialiste indique que l'inauguration de la plateforme, baptisée 'D-SI', constitue le premier jalon de la stratégie d'infrastructure de marché financier digitale (D-FMI) mise en place par Euroclear.



Cette solution permet l'émission, la distribution et le règlement de titres internationaux entièrement numérisés - les 'digitally native notes' (DNN) - à partir d'une technologie dite de 'registres distribués' ('ledger').



Dans un communiqué, Capgemini indique être intervenu en tant qu'intégrateur principal des systèmes dans le cadre du projet, en fournissant une gamme complète de services, y compris le conseil, la conception, de mise en oeuvre et de tests, tout au long de la procédure.





