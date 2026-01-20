Capgemini prévoit jusqu’à 2.400 suppressions de postes en France

Capgemini CAPP.PA a annoncé mardi envisager jusqu’à 2.400 suppressions de postes en France au sein de filières menacées par l'intelligence artificielle (IA) via des départs volontaires et des reclassements internes.

Dans un communiqué, le groupe de services informatiques explique sa décision par "l’accélération des mutations technologiques", notamment l'IA, "l’évolution de la demande client" et "un environnement économique marqué par une croissance modérée".

Capgemini précise que le projet comprend deux dispositifs : la reconversion interne vers des métiers d’avenir et la mobilité externe accompagnée via une rupture conventionnelle collective.

"Dans les deux cas, Capgemini s’engage à accompagner les salariés concernés dans leur prise de décision et dans la construction de perspectives professionnelles solides," selon le communiqué, qui souligne que les deux dispositifs sont fondés sur le volontariat.

Les suppressions pourraient concerner les filières les plus touchées, sur un total de 35.000 postes en France, précise Capgemini.

Le projet sera soumis aux instances représentatives du personnel et négocié avec les syndicats, ajoute la société.

