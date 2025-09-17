 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capgemini prévoit d'acquérir WNS d'ici fin octobre
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 15:12

Capgemini annonce avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires et antitrust requises pour l'acquisition de WNS, opération pour un montant total de 3,3 milliards de dollars, avant prise en compte de la dette financière nette de WNS.

L'opération reste conditionnée à l'homologation du scheme of arrangement par la Cour Royale de Jersey qui a fixé l'audience correspondante au 9 octobre. La réalisation de l'opération devrait avoir lieu d'ici la fin du mois d'octobre.

Début juillet, Capgemini et WNS ont signé un accord définitif portant sur cette acquisition destinée à 'créer un leader mondial des opérations intelligentes basées sur l'IA agentique', pour un prix en numéraire de 76,50 USD par action WNS.

Valeurs associées

CAPGEMINI
122,8000 EUR Euronext Paris -0,20%
