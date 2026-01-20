 Aller au contenu principal
Capgemini pourrait supprimer jusqu'à 2400 postes en France
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:43

Dans un communiqué destiné à l'Agence France Presse, Capgemini a indiqué envisager jusqu'à 2400 suppressions de postes via des reclassements et des départs volontaires. Cette décision doit permettre de faire au ralentissement de l'activité en France.

"Capgemini en France doit se transformer pour répondre aux challenges et opportunités créés par l'accélération des mutations technologiques, notamment l'intelligence artificielle", explique l'entreprise de services du numérique.

