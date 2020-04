Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Capgemini place une émission obligataire de €3,5 mds Reuters • 08/04/2020 à 19:55









8 avril (Reuters) - Capgemini SE CAPP.PA a annoncé mercredi dans un communiqué : * PLACER AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE €3,5 MDS * CETTE ÉMISSION OBLIGATAIRE A ÉTÉ SURSOUSCRITE ENVIRON 4,5 FOIS * LE PRODUIT DE CETTE ÉMISSION OBLIGATAIRE SERA UTILISÉ POUR LE REFINANCEMENT DU CRÉDIT RELAIS CONCLU DANS LE CONTEXTE DE L'ACQUISITION D'ALTRAN Le communiqué : https://reut.rs/2wnGDuX Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le communiqué : https://reut.rs/2wnGDuX ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.36%