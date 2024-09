Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: partenariat stratégique avec la fintech AutoRek information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat stratégique avec AutoRek, une 'fintech' écossaise qui cherche à se développer à l'international.



Aux termes de l'accord, le groupe français deviendra le premier partenaire technologique et fournisseur de services professionnels de la société basée à Glasgow.



AutoRek s'est spécialisée dans la réconciliation financière, un processus comptable qui permet aux entreprises de comparer deux ensembles de données comptables afin de garantir l'exactitude des informations.



L'objectif consiste à vérifier et à faire correspondre les enregistrements internes avec les documents externes, tels que les factures, les reçus et les relevés bancaires.



Ses clients sont issue de secteurs tels que la gestion d'actifs, le traitement des paiements, la banque et l'assurance.



Dans un communiqué, Capgemini indique qu'il prévoit d'enrichir le portefeuille d'AutoReknew en lui proposant un nouveau modèle d'approche de marché, tout en répondant à ses besoins en matière de gestion en temps réel de la trésorerie et de rapprochement des transactions.





