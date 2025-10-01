Capgemini met la main sur un spécialiste du nucléaire
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:25
Cette acquisition, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, intervient dans le cadre des programmes stratégiques européens visant à développer la filière nucléaire, en particulier en France et au Royaume-Uni.
Elle vient renforcer les capacités techniques et d'ingénierie spécialisées de Capgemini, et positionnera le groupe en tant que partenaire stratégique clé pour ses clients appartenant au secteur du nucléaire, ainsi qu'à d'autres domaines industriels.
Basée à Paris, SEIMAF comprend plus de 100 ingénieurs bureau d'études et de techniciens hautement qualifiés opérant en France, au Royaume-Uni et en Roumanie. Près des trois quarts de l'équipe sont spécialisés dans le nucléaire.
Valeurs associées
|123,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,36%
