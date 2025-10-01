 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capgemini met la main sur un spécialiste du nucléaire
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 09:25

Capgemini annonce avoir acquis 100% du capital de SEIMAF, groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire.

Cette acquisition, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, intervient dans le cadre des programmes stratégiques européens visant à développer la filière nucléaire, en particulier en France et au Royaume-Uni.

Elle vient renforcer les capacités techniques et d'ingénierie spécialisées de Capgemini, et positionnera le groupe en tant que partenaire stratégique clé pour ses clients appartenant au secteur du nucléaire, ainsi qu'à d'autres domaines industriels.

Basée à Paris, SEIMAF comprend plus de 100 ingénieurs bureau d'études et de techniciens hautement qualifiés opérant en France, au Royaume-Uni et en Roumanie. Près des trois quarts de l'équipe sont spécialisés dans le nucléaire.

CAPGEMINI
123,1000 EUR Euronext Paris -0,36%
