Capgemini met en vente sa filiale CGS aux USA

Capgemini CAPP.PA a annoncé dimanche la mise en vente de sa filiale Capgemini Government Solutions aux Etats-Unis, où elle est accusée de contribuer aux activités de la police fédérale de l'immigration (ICE).

"Capgemini a estimé que les contraintes légales habituelles imposées aux Etats-Unis pour contracter avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du groupe", déclare le spécialiste français des services informatiques dans un communiqué, précisant que CGS représente 0,4% de son chiffre d'affaires et moins de 2% de son activité aux Etats-Unis.

"Le processus de cession de cette entité (...) sera initié immédiatement."

Face aux interrogations sur les liens entre CGS et l'ICE, dont les méthodes sont décriées après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux, le ministre de l'Economie, Roland Lescure, avait invité mardi Capgemini à "faire la lumière" sur les relations entre sa filiale et la police américaine de l'immigration et à "questionner la nature de ses activités".

(Sybille de la Hamaide et Bertrand Boucey)