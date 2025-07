Capgemini, Legrand, Tikehau Capital...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Airbus a indiqué que Malaysia Aviation Group (MAG), la maison mère de la compagnie aérienne Malaysia Airlines, avait commandé 20 appareils de type A330-900. Cette annonce intervient à l'occasion de la visite en France du premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Capgemini

Capgemini annonce avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de WNS, spécialisé dans la transformation digitale des activités et des services, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars par action WNS, ce qui représente une prime de 28 % par rapport au cours moyen des 90 derniers jours. Le montant total de l'opération s'élève à 3,3 milliards de dollars , avant prise en compte de la dette financière nette. Cette opération aura un impact relutif sur le bénéfice normalisé par action de Capgemini de 4 % avant synergies en 2026, et de 7 % après synergies en 2027.

Crédit Agricole

À la suite de l’accord annoncé le 19 décembre 2024 et après avoir reçu l’ensemble des autorisations, Crédit Agricole S.A. a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans Caceis. Crédit Agricole S.A. détient désormais la totalité du capital de sa filiale d’asset servicing. La banque précise que cette opération est conforme à ses objectifs en termes de retour sur investissement et de rendement des capitaux propres tangibles. L’impact est d’environ 30 points de base sur le ratio de fonds propres durs (CET1) de Crédit Agricole S.A.

Eagle Football

L'Olympique Lyonnais a annoncé que le club italien de l'Hellas Vérone a levé l'option d'achat d'Amin Sarr, confirmant son transfert définitif dans le club basé dans la région de Vénétie. Le joueur de football a porté le maillot lyonnais à 18 reprises depuis janvier 2022. Cette saison, il a disputé 32 matches en Serie A italienne pour quatre buts marqués. Le montant total du transfert s'élève à 5 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros de bonus, assorti d'un intéressement de 15 % sur un futur transfert.

Getlink

Getlink fait part d'un retrait de l'activité en juin. LeShuttle Freight a transporté 93 726 camions, en baisse de 4% par rapport au mois de juin 2024. Depuis le 1er janvier, ce sont près de 600 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes. LeShuttle a transporté 215 751 véhicules de tourisme au mois de juin, en baisse de 1% par rapport à juin 2024. Près de 1 000 000 de véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier.

Legrand

Legrand poursuit son développement avec l'annonce deux nouvelles acquisitions. Amperio Project est un spécialiste suisse des busbars . Basée à Morat, l'entreprise emploie une vingtaine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 millions d'euros. Après Computer Room Solutions (CRS) en Australie, et Linkk Busway Systems en Malaisie, Amperio Project constitue la troisième acquisition de l'année dans les centres de données.

Reworld Media

Reworld Media annonce mettre à la disposition de ses clients une option de paiement en cryptomonnaie sur ses plateformes digitales. Ces derniers pourront prochainement effectuer le règlement de leurs achats de contenus et services médias en cryptomonnaie via la solution technologique Lyzi.Créée en 2022, cette fintech française experte du paiement en cryptomonnaie équipe aujourd'hui plus de 600 000 points de vente en France et diverses entreprises de service. Lyzi est notamment partenaire des grands magasins Printemps et de la plateforme mondiale Binance.

Tikehau Capital

Tikehau Capital annonce une levée de fonds dédiée à sa société en portefeuille Egis. Cette opération marque le lancement du premier fonds de continuation de Tikehau Capital dédié à Egis, d'une taille supérieure à 1 milliard d'euros. Ce fonds a pour objectif de soutenir la trajectoire de croissance d'Egis et d'accélérer son développement à l'échelle mondiale, notamment à travers des acquisitions stratégiques.

VusionGroup

Plus forte baisse du SBF 120 la semaine dernière, VusionGroup a chuté de 8,89% à 250,20 euros. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique a annoncé mardi que Walmart avait procédé le 30 juin à la cession de 650 000 actions VusionGroup par voie de placement privé accéléré. Les actions cédées résultent de l'exercice de 650 000 bons de souscriptions d'actions souscrits par Walmart en juin 2023 concomitamment à la conclusion de l'accord commercial conclu entre VusionGroup et le géant américain de la distribution en 2023.