Capgemini: lancement d'une opération de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son onzième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan), Capgemini fait part du lancement d'une opération de rachat d'actions afin de neutraliser la dilution actionnariale afférente à ce plan.



Il va allouer par anticipation le produit du plan ESOP (augmentation de capital réservée aux salariés) au rachat d'actions existantes, rachat d'actions qui se déroulera avant le 19 décembre, date à laquelle l'augmentation de capital sera effective.



Ainsi, à cette échéance, l'actionnariat salarié sera renforcé d'un volume maximum de 2,7 millions d'actions (représentant 1,56% du capital existant) sans impact matériel sur la trésorerie, ni dilution significative des actionnaires existants.



Capgemini a conclu le 8 octobre une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement. Il s'engage ainsi à racheter ses propres actions, dans la limite de 2,7 millions d'actions et de 675 millions d'euros, aux fins d'annulation.





