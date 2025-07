Capgemini: lancement d'un cadre stratégique pour l'IA information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Capgemini dévoile son 'Resonance AI Framework', son cadre stratégique en intelligence artificielle pour 'aider les organisations à tirer pleinement parti du potentiel de l'IA à l'échelle en repensant leur activité, des opérations jusqu'à l'innovation'.



Véritable feuille de route stratégique, le Resonance AI Framework réunit l'ensemble des expertises de Capgemini afin de fournir en toute fluidité des solutions cohérentes, responsables et à fort impact aux clients.



'En s'appuyant sur une suite d'offres de transformation par l'IA et RAISE, une galerie complète d'IA générative et d'agents IA, ce cadre permet aux organisations de concrétiser leur stratégie à l'échelle de l'entreprise', explique le groupe.



Ces deux dernières années, Capgemini souligne avoir formé plus de 150.000 collaborateurs aux outils d'IA générative et créé des Centres d'Excellence IA, ainsi que deux Labs spécialisés (AI Futures et AI Robotics & Experiences).





