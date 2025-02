Capgemini: JM Chéry proposé pour rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Capgemini indique que son conseil d'administration a décidé de proposer la nomination de Jean-Marc Chéry en qualité de membre, pour une durée de quatre ans, en plus du renouvellement des mandats d'administrateurs de Patrick Pouyanné et de Kurt Sievers.



Dirigeant de STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry 'apporterait son expertise en matière de technologie, d'intelligence artificielle, et sa connaissance de l'industrie, particulièrement dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie', selon le groupe informatique.



Dans l'hypothèse de l'approbation de ces résolutions par l'AG du 7 mai, la composition du conseil d'administration serait de 15 administrateurs, dont deux représentant les salariés et un représentant les salariés actionnaires.





