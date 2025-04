Capgemini, Imerys, Rexel, Schneider... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Adocia

La société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité, Adocia, a annoncé que des données précliniques issues de sa plateforme technologique AdoShell ont été sélectionnées pour être présentées lors de quatre conférences scientifiques à venir.

Amundi

Le gestionnaire d'actifs dévoilera ses résultats du premier trimestre. (à suivre)

Capgemini

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Capgemini s'élève à 5,553 milliards d'euros, en croissance de 0,5% à taux de change courants et en recul limité de 0,4% à taux de change constants. Cette amélioration de 0,7 point par rapport à la croissance publiée pour le quatrième trimestre 2024 est principalement tirée par les régions Amérique du Nord et Royaume-Uni et Irlande. Les prises de commandes enregistrées sur ce premier trimestre s'élèvent à 5,884 milliards d'euros, en hausse de 2,8% à taux de change constants par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

Carmat

Le spécialiste du coeur artificiel indiquera ses résultats annuels. (à suivre)

Exel

Le groupe Exel Industries réalise un chiffre d'affaires de 281,4 millions d'euros au deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025, soit un repli de 3,8% en publié par rapport à l'année précédente, en raison principalement de la baisse des volumes dans la pulvérisation agricole, les autres activités étant stables ou en croissance. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en recul de 4,3%. Sur les six premiers mois de cet exercice, les revenus reculent de 10% en publié à 443,4 millions d'euros.

Foncière Inéa

Le spécialiste de l'immobilier de tertiaire neuf en régions livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre. (à suivre)

Imerys

Le résultat net, part du groupe, d'Imerys au premier trimestre 2025 s'élève à 23 millions d'euros contre 69 millions d'euros l'année précédente. Ce repli s'explique par l'effet de périmètre et la diminution de la contribution des coentreprises. L'Ebitda ajusté ressort à 128 millions d'euros, soit un repli de 31,9%. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année 2025 a progressé de 0,7% à 871 millions d'euros, ce qui constitue le quatrième trimestre consécutif de croissance organique pour le groupe.

Lumibird

Le spécialiste mondial du laser a vu chiffre d'affaires trimestriel progresser de 12,4 %, ou 11,7 % à périmètre et change constants, pour s'élever à 49,4 millions d'euros. La division Photonique de Lumibird a dégagé une croissance de 15,8 %, à 23,9 millions d'euros, grâce à l'activité Défense/Spatial, tandis que l'activité Médical a vu ses ventes augmenter de 8,6 %, à 25,5 millions d'euros. Au niveau des perspectives, Lumibird n'attend pas d'impact significatif du relèvement des barrières douanières.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre. (à suivre).

Mercialys

Mercialys a enregistré une progression de 2,7% des loyers facturés à périmètre constant au premier trimestre. Ils s'établissent à 43,8 millions d'euros à fin mars 2025, en recul de 3,7% à périmètre courant. Cette baisse " provient essentiellement des cessions intervenues en juillet 2024 ", a expliqué le groupe immobilier spécialiste des centres commerciaux. " Ces arbitrages permettront de financer une reprise des investissements avec en cible un montant maximum d'acquisitions de 200 millions d'euros ", souligne Mercialys.

Planisware

Planisware a généré un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 à 47,5 millions d'euros en hausse de 16% à taux de change courants principalement grâce au succès continu de la plateforme SaaS du groupe. A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint 14,3% (+5,9 millions d'euros), en ligne avec la trajectoire prévue pour atteindre une croissance du chiffre d'affaires "mid-to-high teens" en 2025. Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 43,9 millions d'euros (92% du chiffre d'affaires total), en croissance de 16,2% à taux de change constants.

Rexel

Au premier trimestre 2025, Rexel a enregistré des ventes de 4,825 milliards d'euros, en hausse de 2,5% en données publiées. La croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de 1,4%. En Amérique du Nord, les ventes ont progressé de 3,8% à jours constants, soutenues par une bonne exécution du carnet de commandes des projets non-résidentiels et une amélioration séquentielle de l'activité "Proximité". En Europe, les ventes sont en recul de 0,7% à jours constants après la baisse de 3,8% au quatrième trimestre 2024.

Schneider Electric

Schneider Electric a confirmé son objectif d'une croissance organique de l'Ebita ajusté 2025 comprise entre 10 % et 15 %. Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation explique que " cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge ". La croissance interne de son chiffre d'affaires est attendue entre 7 % et 10 % et la croissance organique de la marge d'EBITA ajusté anticipée entre 50 et 80 points de base.

SMCP

SMCP, maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre. (à suivre)

Technip Energies

Technip Energies a remporté auprès de Larsen & Toubro Limited (L&T) Hydrocarbon Business (L&T Energy Hydrocarbon - LTEH) un contrat "significatif" d'ingénierie détaillée pour le projet North Field Production Sustainability Offshore Compression (NFPS COMP 4) de QatarEnergy LNG, leader mondial du GNL. Un contrat "significatif" pour Technip Energies est un contrat représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2025 dans le segment Technologie, produits et services.