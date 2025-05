Capgemini : extension du partenariat avec Mistral AI et SAP

(AOF) - Capgemini a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat stratégique avec le développeur français de modèles d'IA de Mistral AI et SAP. " Cette collaboration fournit un environnement fiable et sécurisé pour déployer des solutions d'IA personnalisées au sein de SAP pour les industries ayant des exigences strictes en matière de données, telles que les services financiers, le secteur public, l'aérospatiale et la défense, ainsi que l'énergie et les services publics ", expliquent les partenaires.

Capgemini proposera une vaste bibliothèque de plus de 50 cas d'utilisation de l'IA commerciale personnalisés et préconstruits, y compris ceux validés par SAP, en exploitant les modèles d'IA de Mistral.