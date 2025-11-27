Capgemini dépasse les 100 000 souscripteurs à son nouveau plan d'actionnariat
L'opération, marquée par une sursouscription, représente 1,6% du capital social et vise à maintenir l'actionnariat salarié autour de 8%.
Au total, 2 700 000 actions ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros, soit 87,5% du prix de référence de 126,51 EUR, pour une augmentation de capital de 299 MEUR attendue le 18 décembre 2025.
Le plan ne générera aucune dilution, Capgemini ayant déjà racheté 2 700 000 actions destinées à être annulées dans le cadre de l'opération annoncée le 7 octobre 2025, pour un montant total de 342 MEUR.
