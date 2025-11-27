 Aller au contenu principal
Capgemini dépasse les 100 000 souscripteurs à son nouveau plan d'actionnariat
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:03

Capgemini annonce le fort succès de son douzième plan d'actionnariat salarié, qui franchit pour la première fois le seuil de 100 000 participants actifs dans 36 pays. Aiman Ezzat, Directeur général, souligne que ce succès 'illustre la confiance que placent nos équipes dans la stratégie et l'ambition du Groupe' et rappelle que le plan constitue un levier clé de création de valeur.
L'opération, marquée par une sursouscription, représente 1,6% du capital social et vise à maintenir l'actionnariat salarié autour de 8%.
Au total, 2 700 000 actions ont été souscrites au prix unitaire de 110,70 euros, soit 87,5% du prix de référence de 126,51 EUR, pour une augmentation de capital de 299 MEUR attendue le 18 décembre 2025.
Le plan ne générera aucune dilution, Capgemini ayant déjà racheté 2 700 000 actions destinées à être annulées dans le cadre de l'opération annoncée le 7 octobre 2025, pour un montant total de 342 MEUR.

Valeurs associées

