Capgemini: départ du directeur de la division de conseil en ingénierie

(Zonebourse.com) - Capgemini a fait savoir vendredi que le chef de sa division de conseil en ingénierie, William Rozé, avait quitté ses fonctions hier afin de poursuivre d'autres opportunités de carrière.



Le groupe technologique français rappelle que Rozé, qui faisait partie de son comité de direction, avait rejoint l'entreprise en 2020 dans le cadre du rachat d'Altran avant d'être nommé directeur exécutif de Capgemini Engineering l'année suivante.



Aiman Ezzat, le directeur général de Capgemini, rappelle que le cadre dirigeant avait notamment joué un rôle important dans l'intégration d'Altran et dans la réalisation de l'ambition du groupe de devenir un leader mondial sur le marché de l''industrie intelligente'.



