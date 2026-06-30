 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CapGemini : décroche sous 89,5E
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 14:57

CapGemini enfonce le plancher annuel (de clôture) des 89,5E s'enfonce sous le niveau du "gap" des 89,3E du 25 mai 2020 d'ici ce 19 juin.

Le titre poursuit sa descente historique en direction du prochain support qui se dessine vers 81,5E, le plancher du 15 mai 2020.

Valeurs associées

CAPGEMINI
87,9600 EUR Euronext Paris -2,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
114,6 +37,58%
2CRSI
30,18 -2,52%
CAC 40
8 376,81 +0,11%
TELEPERFORMANCE
45,43 -12,60%
Pétrole Brent
73,28 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank