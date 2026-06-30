CapGemini : décroche sous 89,5E

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information fournie par Boursorama avec AFP•30.06.2026•15:32•
BlaBlaCar a annoncé mardi son arrivée dans 20 nouveaux pays, un déploiement accéléré par l'intelligence artificielle et destiné à capitaliser sur l'intérêt pour le covoiturage sur fond de hausse des prix des carburants liée au conflit au Moyen-Orient. Ce déploiement, ...
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information fournie par AFP Video•30.06.2026•15:28•
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin est auditionné par une commission spéciale à l'Assemblée sur un projet de loi sur la protection des enfants, qui devrait être enrichi de mesures promises par le gouvernement après le meurtre de la collégienne Lyhanna. IMAGES ...
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information fournie par AFP Video•30.06.2026•15:28•
"Plus d'un million" de demandes de régularisation ont été déposées en Espagne par des étrangers en situation irrégulière dans le cadre d'un plan massif du gouvernement socialiste lancé mi-avril et qui se termine mardi 30 juin, a annoncé le Premier ministre Pedro ...
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Nouvel épisode de la crise des librairies: le groupe Nosoli, qui réunit les réseaux des enseignes Furet du Nord et Decitre, a annoncé mardi prévoir de fermer 11 de ses 27 magasins et de supprimer jusqu'à 163 postes. Dans le détail, sept magasins Furet du Nord devraient ...
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