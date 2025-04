Capgemini: chiffre d'affaires en légère baisse au 1T dans un environnement géopolitique "difficile"

Le groupe informatique français Capgemini a annoncé mardi un chiffre d'affaires en léger recul de 0,4% au premier trimestre à taux de change constants, à 5,5 milliards d'euros, dans un contexte d'incertitude liée aux droits de douanes, tout en maintenant ses objectifs pour 2025.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Nous avons réalisé un premier trimestre légèrement supérieur à nos attentes dans un environnement macroéconomique et géopolitique qui reste difficile", a commenté le directeur général du groupe, Aiman Ezzat, cité dans un communiqué.

Il a notamment souligné que les clients de Capgemini "continuent de prioriser les programmes de transformation destinés à améliorer l'agilité, le coût et l'efficacité de leurs opérations".

L'entreprise de services numériques a également affirmé n'avoir observé à ce stade "aucun impact matériel sur les décisions de ses clients" liées aux "tensions géopolitiques croissantes".

"Compte tenu du contexte actuel en matière de commerce international et de tarifs douaniers, nous confirmons nos objectifs financiers pour 2025", a réaffirmé le directeur général du groupe, rappelant avoir adopté une approche "prudente" en début d'année en tablant sur une croissance à taux de change constants comprise entre -2% et +2% et une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,5%.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a notamment été tiré par les régions Amérique du Nord (+0,8%) et Royaume-Uni et Irlande (+3,9%), mais marque le pas en France (-4,9%) et dans le reste de l'Europe (-2,3%).

Pour M. Ezzat, Capgemini peut compter sur "l'appétit croissant pour l'IA (intelligence artificielle) générative et agentique qui a représenté plus de 6% de nos prises de commandes au 1er trimestre" et bénéficie de "la demande mondiale croissante pour la modernisation du cœur des infrastructures numériques (digital core) et la continuité digitale".

Au 31 mars, l'effectif total du groupe s'établissait à 342.700 personnes, en hausse de 1,6% sur un an.