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Capgemini cède sa filiale CGS, critiquée pour ses activités auprès de l'ICE
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 18:28
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Capgemini CAPP.PA a annoncé samedi avoir conclu un accord avec ITC Federal, fournisseur américain de services et de solutions numériques pour les agences fédérales chargées de sécurité intérieure et de défense, en vue de lui céder sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS).

La mise en vente de CGS avait été annoncée en février après une polémique liée des contrats conclus entre la société et la police fédérale de l'immigration des Etats-Unis (ICE).

La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, a précisé dans un communiqué Capgemini, rappelant que CGS a représenté 0,4% de son chiffre d'affaires en 2025 et moins de 2% de ses revenus aux Etats-Unis.

(Rédigé par Benjamin Mallet)

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